(Di giovedì 4 agosto 2022) Presso il cantiere Fincantieri di Muggiano (La Spezia) si è tenuta la cerimonia per celebrare il trentesimo anniversario dell'impresa della nave, voluta dal principe Karim Aga Khan per ...

QN Motori

Alla presenza delle tante autorità il ringraziamento dell'amministratore delegato diSilvio Angori . La cerimonia è stata presieduta dal professor Ivan Drogo Inglese presidente degli ...Il prestigiosoverrà assegnato a Maurizio Corbi per celebrare la sua lunga e prestigiosa carriera in qualità di senior designer die di artista. Allo stesso modo verranno ... A Pininfarina riconoscimento per il Destriero "Ambasciatore del motorismo storico" Presso il cantiere Fincantieri di Muggiano (La Spezia) si è tenuta la cerimonia per celebrare il trentesimo anniversario dell’impresa della nave Destriero, voluta dal principe Karim Aga Khan per conqu ...