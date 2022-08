(Di mercoledì 3 agosto 2022) Hanno destato polemiche le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, circa le dichiarazioni in merito alla. Argomento di discussione anche nel corso della conferenza stampa di presentazione dial Chelsea, suo nuovo club da diverse settimane. Di seguito, quanto commentato dallo stesso calciatore: “Per me la cosa più importante è rispettare tutti. Quando giocavo a Napoli, rappresentavo anche il Senegal. Vero che è stata dura quando siamo andati in, ma serve rispetto anche per le Nazionali africane. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che ...

Antonio_Tajani : Prima pensiamo a vincere la partita elettorale, poi vedremo chi sarà il capitano ad alzare la coppa. Ora lavoriamo… - infoitsport : VIDEO | COPPA D’AFRICA, KOULIBALY RISPONDE A DE LAURENTIIS! - il_Gino : RT @gippu1: Villiam Vecchi (1948-2022), l'eroe di Salonicco, la finale di Coppa delle Coppe 1973 Milan-Leeds brutta sporca e cattiva dove o… - Gardenia11_1 : RT @gippu1: Villiam Vecchi (1948-2022), l'eroe di Salonicco, la finale di Coppa delle Coppe 1973 Milan-Leeds brutta sporca e cattiva dove o… - MatteMilano : RT @gippu1: Villiam Vecchi (1948-2022), l'eroe di Salonicco, la finale di Coppa delle Coppe 1973 Milan-Leeds brutta sporca e cattiva dove o… -

Sport Mediaset

... ma tu parasti tutto e non li facesti passare, dandomi la gioia per la primaeuropea che vedevo vincere al Milan'. Cristiano Ronaldo, continui passaggi all'indietro/: esperienza United ...Cristiano Ronaldo, continui passaggi all'indietro/: esperienza United finita Un acquisto per ... difatti, ha vinto la Champions League del 2018 - 2019 con annessa Supercoppa Europea edel ... La Coppa Italia sta tornando! | Video - Sportmediaset De Laurentiis non ha puntato il dito contro i calciatori africani, ma ha attaccato una competizione, la Coppa d'Africa, che svolgendosi a stagione in corso, spesso risulta deleteria per le squadre di ...Dopo aver espresso critiche anche la Mondiale invernale di Doha, De Laurentiis ha annunciato che il Napoli non intende più tesserare calciatori africani a meno che non rinuncino esplicitamente a ...