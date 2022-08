Mertens saluta Napoli ed i napoletani: videomessaggio da brividi! (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo tanta attesa è arrivato il messaggio di Dries Mertens per salutare Napoli ed i napoletani. Chi ancora non credeva all’addio del belga adesso dovrà rassegnarsi, l’ex 14 azzurro ha salutato la città che lo ha reso grande con un videomessaggio da brividi sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole all’interno del video: “Cari napoletani, concittadini miei, sapevo che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me. salutare questa città che mi ha amato e aiutato nei momenti difficili e meravigliosi”. Mertens Salernitana (Getty Images) “I record e le vittorie saranno nei libri ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore. Sono molto orgoglioso che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo tanta attesa è arrivato il messaggio di Driesperreed i. Chi ancora non credeva all’addio del belga adesso dovrà rassegnarsi, l’ex 14 azzurro hato la città che lo ha reso grande con unda brividi sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole all’interno del video: “Cari, concittadini miei, sapevo che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me.re questa città che mi ha amato e aiutato nei momenti difficili e meravigliosi”.Salernitana (Getty Images) “I record e le vittorie saranno nei libri ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore. Sono molto orgoglioso che ...

