LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Mori, Amani e Caiani in finale! Ganz in semifinale nei 400 ostacoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Nel secondo gruppo nessuna ha passato quota 1.78. 18.21 Gero-Holt vola a 1.84 e adesso tenta a 1.87. 18.19 Con questo tempo Riccardo Ganz è ripescato per la semifinale. 18.16 Quarta posizione per Riccardo Ganz con il tempo di 51.96. In finale il turco Nezir, lo srilankese Katapana e il francese Gandrey. 18.13 Nell’alto femminile dell’eptathlon giungono a 1.81 la statunitense Gero-Holt e la tedesca Sprengel. 18.10 Settima ed ultima batteria con ai blocchi di partenza Riccardo Ganz. 18.07 Quinto posto per Luca Ostanello con il tempo di 53.10. In finale il giamaicano Forbes, l’ungherese Molnar e il qatariota Abdraham. 18.04 Nella sesta batteria è presente Luca Ostanello, il primo dei due azzurri in gara. 18.00 In finale dei 400 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23 Nel secondo gruppo nessuna ha passato quota 1.78. 18.21 Gero-Holt vola a 1.84 e adesso tenta a 1.87. 18.19 Con questo tempo Riccardoè ripescato per la. 18.16 Quarta posizione per Riccardocon il tempo di 51.96. In finale il turco Nezir, lo srilankese Katapana e il francese Gandrey. 18.13 Nell’alto femminile dell’eptathlon giungono a 1.81 la statunitense Gero-Holt e la tedesca Sprengel. 18.10 Settima ed ultima batteria con ai blocchi di partenza Riccardo. 18.07 Quinto posto per Luca Ostanello con il tempo di 53.10. In finale il giamaicano Forbes, l’ungherese Molnar e il qatariota Abdraham. 18.04 Nella sesta batteria è presente Luca Ostanello, il primo dei due azzurri in gara. 18.00 In finale dei 400 ...

