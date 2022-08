L’improvviso interesse della Lega per i bassi ascolti (e per la scaletta) del Tg1 (Di mercoledì 3 agosto 2022) I parlamentari della Lega, in commissione di Vigilanza Rai, hanno iniziato a puntare il Tg1. Lo fanno attraverso un monitoraggio costante degli ascolti, ma anche con commenti rispetto alla scaletta scelta per affrontare gli argomenti (soprattutto per quanto riguarda l’edizione delle 20, quella tradizionalmente più seguita). In un momento in cui impazza la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, questo monitoraggio ha delle tempistiche decisamente particolari. Dal Pd e dagli altri partiti opposti al centrodestra, arriva qualche sospetto rispetto alle mire espansionistiche della Lega sul Tg1. LEGGI ANCHE > Francesco Giorgino saluta (per sempre?) il Tg1 Lega sul Tg1, nel mirino gli ascolti e la scaletta ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) I parlamentari, in commissione di Vigilanza Rai, hanno iniziato a puntare il Tg1. Lo fanno attraverso un monitoraggio costante degli, ma anche con commenti rispetto allascelta per affrontare gli argomenti (soprattutto per quanto riguarda l’edizione delle 20, quella tradizionalmente più seguita). In un momento in cui impazza la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, questo monitoraggio ha delle tempistiche decisamente particolari. Dal Pd e dagli altri partiti opposti al centrodestra, arriva qualche sospetto rispetto alle mire espansionistichesul Tg1. LEGGI ANCHE > Francesco Giorgino saluta (per sempre?) il Tg1sul Tg1, nel mirino glie la...

