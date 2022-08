Koulibaly risponde a De Laurentiis | ' Niente africani in squadra? A Napoli non la pensano come lui'

Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - sportmediaset : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Serve rispetto per i giocatori africani' #Koulibaly #DeLaurentiis - GoalItalia : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Ha tutto il diritto di costruire una squadra senza calciatori africani, ma que… - Lucatt_ : RT @GoalItalia: Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Ha tutto il diritto di costruire una squadra senza calciatori africani, ma quelle nazi… - cristian90ax : RT @GoalItalia: Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Ha tutto il diritto di costruire una squadra senza calciatori africani, ma quelle nazi… -

Mercato al contrario, comandano i difensori top, Skriniar, De Ligt e Bremer, la replica a De Laurentiis sui giocatori africani 'Io do e chiedo rispetto per tutte le nazionalità. ...Kalidoual presidente De Laurentiis e alle sue recenti dichiarazioni sulla Coppa D'Africa e sui giocatori africani. 'Per me la cosa più importante è rispettare tutti. Quando giocavo a ...Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, arriva la risposta di Kalidou Koulibaly. Al suo ex presidente, che ieri sera in diretta a Smart Talk, trasmissione di Wall Street ...Il difensore senegalese risponde per le rime al presidente del Napoli: "Rispetto il suo pensiero, ma sono certo che in molti non la pensano come lui".