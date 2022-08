Juventus | che gioia per i tifosi | la decisione di Paul Pogba cambia tutto

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Laingoia amaro ma iper ora festeggiano ladel francese sperando che il ginocchio duri una stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMù L’infortunio diè caduto come un fulmine a ciel sereno sulla società bianconera che aveva puntato decisamente forte sul francese per riprendere in mano la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

mirkocalemme : #Mertens tra le idee della #Juventus: negli ultimi giorni, diversi contatti tra i bianconeri e il belga, che prefer… - marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - juventusfc : Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo,… - FraLauricella : #Calciomercato Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus Arnautovic Ba… - JuventusHubOff : ???? La situazione #Kostic è chiara da tempo: la #Juventus conosce bene le richieste dell'#Eintracht e quelle del gio… -

Lo staff dellae il giocatore francese hanno scelto la via 'conservativa' dopo il consulto ...gli offrivano un ingaggio di ben 5 milioni netti all'anno. Preso atto del no di Mertens, gli ...Per adesso, infatti, si contano più gli addiii nuovi volti in casa. Il mercato non è affatto chiuso, c'è ancora un mese per raggiungere quegli obiettivila società si è prefissa, ma ...Daniele Rugani non è mai stato in grado di entrare a far parte dei meccanismi della Juve, per questo motivo è ormai prossimo all'addio.Miralen Pjanic è ormai in uscita dal Barcellona e potrebbe fare ritorno in Serie A dove trova l'interesse di quattro club ...