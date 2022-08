HuffPostItalia : Ian Bremmer: 'La Pelosi ha dato un assist alla Cina, dando a Xi la scusa per nuove ritorsioni' - J599 : RT @crislomb: . Ian Bremmer: il viaggio asiatico di Nancy Pelosi è inopportuno. (poco fa l’aereo della speaker della Camera è atterrato al… - WILCHE91 : RT @crislomb: . Ian Bremmer: il viaggio asiatico di Nancy Pelosi è inopportuno. (poco fa l’aereo della speaker della Camera è atterrato al… - Rosyfree74 : RT @crislomb: . Ian Bremmer: il viaggio asiatico di Nancy Pelosi è inopportuno. (poco fa l’aereo della speaker della Camera è atterrato al… - Liberoarbitrio : RT @crislomb: . Ian Bremmer: il viaggio asiatico di Nancy Pelosi è inopportuno. (poco fa l’aereo della speaker della Camera è atterrato al… -

L analista, intervistato da Repubblica , ha definito il viaggio inopportuno. "Non ci sono dubbi, la sua presenza sull'isola peggiorerà le relazioni Stati Uniti - Cina. Lei forse non lo ...Anna Lombardi per 'la Repubblica''Il viaggio asiatico di Nancy Pelosi è inopportuno. I militari, l'intelligence, la Casa Bianca si sono pronunciati contro. A essere particolarmente problematico è il momento scelto: a ...Per l'analista di Eurasia Group "le relazioni fra Pechino e Taiwan andranno sempre peggio ma nessuno vule davvero che la crisi precipiti" ...L'analista politico esperto di rischi globali, fondatore del think tank Eurasia Group: "Questo viaggio asiatico è inopportuno: militari, ...