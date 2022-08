Ginnastica artistica | Europei 2022 | l’Italia coltiva un sogno per la prova a squadre femminile Ma la Gran Bretagna…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Vanessa Ferrari, Lia Parolari, Monica Bergamelli, Federica Macrì, Carlotta Giovannini. La formazione delche si laureò Campionessa d’Europa nel concorso adinell’ormai lontano 2006. Un’impresa leggendaria firmata da un quintetto semplicemente leggendario che il 29 aprile riuscì nella magia di salire sul tetto del Vecchio Continente nel team event, la gara che misura la validità dell’intero movimento di una Nazione. In una giornata che ha segnato la storia della Polvere di Magnesio alle nostre latitudini, le azzurre furono capaci di battere per un solo decimo la Romania delle fuoriclasse Sandra Izbasa e Catalina Ponor e di staccare di quasi due punti la quotata Russia di Yulia Lozhechko e Inna Isayeva. Prima e unica volta in cui la medaglia d’oro del concorso a ...