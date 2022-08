Estate 2022, Case vacanze: le destinazioni più cercate nel Lazio (Di mercoledì 3 agosto 2022) In questo inizio agosto tanti italiani sono in procinto di chiudersi la porta di casa dietro le spalle per aprirne un’altra, quella della casa scelta per le vacanze. Anche quest’anno la maggior parte dei vacanzieri rimarrà entro i confini nazionali e moltissimi opteranno per il turismo di prossimità. In molti infatti hanno scelto per quest’Estate 2022 Case vacanze nel Lazio per trascorrere qualche giorno di relax su una delle bellissime spiagge della nostra regione. Sono oltre 9 milioni e mezzo, infatti, le ricerche effettuate dagli utenti di Subito – piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile in Italia, con 13 milioni di utenti unici mensili, nel periodo tra maggio e luglio 2022, nella categoria Case Vacanza, a testimonianza ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 3 agosto 2022) In questo inizio agosto tanti italiani sono in procinto di chiudersi la porta di casa dietro le spalle per aprirne un’altra, quella della casa scelta per le. Anche quest’anno la maggior parte dei vacanzieri rimarrà entro i confini nazionali e moltissimi opteranno per il turismo di prossimità. In molti infatti hanno scelto per quest’nelper trascorrere qualche giorno di relax su una delle bellissime spiagge della nostra regione. Sono oltre 9 milioni e mezzo, infatti, le ricerche effettuate dagli utenti di Subito – piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile in Italia, con 13 milioni di utenti unici mensili, nel periodo tra maggio e luglio, nella categoriaVacanza, a testimonianza ...

