Calcio: Ten Hag, 'comportamento CR7 inaccettabile' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Londra, 3 ago. - (Adnkronos) - "E' inaccettabile". L'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag si esprime così in merito al comportamento di Cristiano Ronaldo e di altri giocatori dei Red Devils che domenica non hanno visto tutta l'amichevole giocata a Old Trafford contro il Rayo Vallecano. "Non intendo lasciar passare quello che è successo -sottolinea il tecnico olandese a Viaplay Sport- . È inaccettabile, per tutte le persone coinvolte. Siamo una squadra, questo significa che devi rimanere fino alla fine della partita".

