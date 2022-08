Better Call Saul 6, tra Gene e un telefono: dopo l'undicesima puntata Jimmy è solo un ricordo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il bianco e nero, il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman, il destino di Kim, l'importanza del telefono nella serie targata AMC: perché dopo la 6x11 di Better Caul Saul l'ombra di Jimmy McGill si fa ancora più sottile. È fatta: il piano temporale di Saul Goodman si è poggiato su quello di Walter e Jesse. All'alba di un finale esplosivo, Bryan Cranston e Aaron Paul tornano ad Albuquerque, a tredici anni dalle riprese di una scena fondamentale, che cambiò per sempre il corso di Breaking Bad e, chissà, stimolò talmente tanto i creatori, Vince Gilligan e Peter Gould, a creare quello spin-off diventato un grande romanzo americano. Così da superare - almeno per chi scrive - la stessa serie nativa. Era l'ottavo episodio della seconda stagione e, ricorderete, si chiamava ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il bianco e nero, il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman, il destino di Kim, l'importanza delnella serie targata AMC: perchéla 6x11 diCaull'ombra diMcGill si fa ancora più sottile. È fatta: il piano temporale diGoodman si è poggiato su quello di Walter e Jesse. All'alba di un finale esplosivo, Bryan Cranston e Aaron Paul tornano ad Albuquerque, a tredici anni dalle riprese di una scena fondamentale, che cambiò per sempre il corso di Breaking Bad e, chissà, stimolò talmente tanto i creatori, Vince Gilligan e Peter Gould, a creare quello spin-off diventato un grande romanzo americano. Così da superare - almeno per chi scrive - la stessa serie nativa. Era l'ottavo episodio della seconda stagione e, ricorderete, si chiamava ...

