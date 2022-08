AMD: risultati finanziari record per il secondo trimestre 2022 (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’azienda AMD quest’oggi ha reso pubblici i propri risultati finanziari da record relativi al secondo trimestre 2022 AMD (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha annunciato oggi un fatturato per il secondo trimestre del 2022 di 6,6 miliardi di dollari, margine lordo del 46%. Utile operativo di 526 milioni di dollari, margine operativo dell’8%, utile netto di 447 milioni di dollari e utile diluito per azione di 0,27 dollari. Su base non GAAP, il margine lordo era del 54%, l’utile operativo era di 2,0 miliardi di dolalri, il margine operativo era del 30%, l’utile netto era di 1,7 miliardi di dollari e l’utile diluito per azione era di 1,05. Dichiarazioni in merito ai risultati finanziari da ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’azienda AMD quest’oggi ha reso pubblici i propridarelativi alAMD (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha annunciato oggi un fatturato per ildeldi 6,6 miliardi di dollari, margine lordo del 46%. Utile operativo di 526 milioni di dollari, margine operativo dell’8%, utile netto di 447 milioni di dollari e utile diluito per azione di 0,27 dollari. Su base non GAAP, il margine lordo era del 54%, l’utile operativo era di 2,0 miliardi di dolalri, il margine operativo era del 30%, l’utile netto era di 1,7 miliardi di dollari e l’utile diluito per azione era di 1,05. Dichiarazioni in merito aida ...

