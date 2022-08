Zerbin in piazza a Castel di Sangro: le dichiarazioni sul suo futuro (Di martedì 2 agosto 2022) Un futuro ancora tutto da scrivere per Alessio Zerbin, che continua a sognare l’azzurro. Il classe 99? di proprietà del Napoli ha stupito tutti a Frosinone nella stagione appena trascorsa con un bottino di 9 gol e 3 assist. Di ritorno dal prestito, bisognerà fare chiarezza nei prossimi giorni per quel che ne sarà in futuro. Verrà ceduto in prestito o rimarrà alla corte di Spalletti come alternativa sulla fascia sinistra a Kvaratskhelia? Intanto il giocatore ha parlato pochi minuti fa dal ritiro di Castel di Sangro in piazza Plebiscito insieme ai suoi compagni di squadra Politano e Gaetano. Photo: Getty ImagesLe dichiarazioni di Zerbin futuro: “Io sarò la sorpresa della Serie A? Domani arriverà il mio agente Furio Valcareggi qui ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Unancora tutto da scrivere per Alessio, che continua a sognare l’azzurro. Il classe 99? di proprietà del Napoli ha stupito tutti a Frosinone nella stagione appena trascorsa con un bottino di 9 gol e 3 assist. Di ritorno dal prestito, bisognerà fare chiarezza nei prossimi giorni per quel che ne sarà in. Verrà ceduto in prestito o rimarrà alla corte di Spalletti come alternativa sulla fascia sinistra a Kvaratskhelia? Intanto il giocatore ha parlato pochi minuti fa dal ritiro didiinPlebiscito insieme ai suoi compagni di squadra Politano e Gaetano. Photo: Getty ImagesLedi: “Io sarò la sorpresa della Serie A? Domani arriverà il mio agente Furio Valcareggi qui ...

Spazio_Napoli : #Gaetano, #Politano e #Zerbin in piazza a Castel di Sangro! ???? #Napoli #ForzaNapoliSempre - cervellerap : Matteo #Politano, Alessio #Zerbin e Gianluca #Gaetano a Piazza Plebiscito a #CasteldiSangro. #Napoli #SSCNapoli… - PianetaN : Alle 21 sul palco di Piazza Plebiscito parleranno Zerbin, Gaetano e Politano - Compabele : La butto lì ma per me il #Napoli rimane questo, prende #Raspadori e #Kepa, e #Sirigu se piazza #Meret, e stop, a ge… - NCN_it : Kiss Kiss – Politano, Zerbin e Gaetano, questa sera in piazza per firme e ‘abbraccio’ con la tifoseria #Politano… -