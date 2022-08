Zaniolo: la Juve ferma, l’approccio del Tottenham, il ritrovato feeling con Mourinho. La situazione | Primapagina (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-02 16:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Un approccio soft. Per ora. Il Tottenham di Conte prova a insidiare ancora la Roma per Zaniolo anche se non sembrano esserci troppi margini di buona riuscita. Gli inglesi, proprio a ridosso della sfida amichevole di sabato scorso, hanno chiesto informazioni al club giallorosso che ha risposto come al solito: chi vuole Nicolò deve portare 60 milioni. Una cifra che la Juve ha ritenuto eccessiva, ma pure il Tottenham non sembra propenso a un esborso così importante nonostante la pressione di Conte. E poi ci sono altri fattori. Il più importante è Mourinho che ora lo vuole a tutti i costi. NO ALLA PREMIER – Ora, infatti, Zaniolo e la Roma sono di nuovo vicini dopo un’estate passata a ... Leggi su justcalcio (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-02 16:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Un approccio soft. Per ora. Ildi Conte prova a insidiare ancora la Roma peranche se non sembrano esserci troppi margini di buona riuscita. Gli inglesi, proprio a ridosso della sfida amichevole di sabato scorso, hanno chiesto informazioni al club giallorosso che ha risposto come al solito: chi vuole Nicolò deve portare 60 milioni. Una cifra che laha ritenuto eccessiva, ma pure ilnon sembra propenso a un esborso così importante nonostante la pressione di Conte. E poi ci sono altri fattori. Il più importante èche ora lo vuole a tutti i costi. NO ALLA PREMIER – Ora, infatti,e la Roma sono di nuovo vicini dopo un’estate passata a ...

