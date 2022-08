Taiwan | Nancy Pelosi è atterrata | ' Pieno sostegno a questa democrazia di fronte all' aggressione di Pechino'

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi a Taiwan. Cresce la tensione Usa-Cina. Segnalati movimenti militari intorno all'isola. Washington cerc… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Nancy Pelosi che atterra a #Taiwan è un'immagine che dovrebbe piacere a qualsiasi persona civile e responsabile. Mai ave… - msn_italia : Nancy Pelosi è arrivata a Taiwan: Pechino invia caccia a sorvolare la zona -

...L'Esercito Popolare di Liberazione cinese è 'in allerta' e avvierà 'una serie di operazioni mirate' per contrastare la visita della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa a...... per cui alcuni analisti temono che questa visita in un momento così, potrebbe innescare una crisi militare nello Stretto diPelosi: nemica giurata di Pechino Il conflitto ideologico e ...La visita di Nancy Pelosi a Taiwan ha portato alla durissima reazione da parte della Cina e dei suoi diplomatici, avviate azioni militari.(Adnkronos) – Pechino ha annunciato che si terranno esercitazioni militari al largo di Taiwan dopo lo sbarco della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. Lo ha riferito l’agenzia di ...