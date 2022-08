Nancy Pelosi atterrata a Taiwan | Pechino | La visita è una grave violazione della nostra sovranità

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - robgar80 : @StefanoPutinati Nancy Pelosi a Taiwan, Putinati a Cuba. Si preparano le nuove alleanze. - jcy126kerubin : RT @AlexaMargaRevo: Nancy Pelosi, Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ???? è arrivata a Taiwan, nonostante gli avver… -

La Cina invia i caccia Su - 35 nello Stretto di Taiwan (anche se Taipei smentisce). Il ministro degli Esteri Wang Yi accusa gli Stati Uniti di 'tradimento' e di essere 'il più grande distruttore della ...di Danilo Taino La visita dia Taipei ha aperto un altro fronte che la Casa Bianca deve gestire: Joe Biden ne avrebbe fatto a meno. Ora la superpotenza americana rischia un sovraccarico di impegni Affrontare una ...Ambasciatore di Washington convocato a tarda sera Nancy Pelosi, tuttavia, nota per la sua determinazione nel sostenere cause a lei care, non si è fatta dare ordini. Nel corso del suo viaggio domani – ...Nancy Pelosi atterra in visita a Taiwan innescando tensioni altissime tra la Cina e gli Stati Uniti. Pechino mobilita l'esercito ...