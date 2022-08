Luca Toni “avvisa” Francesco Totti sui social | “Attento”

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 agosto 2022)sono stati a lungo, oltre che rivali di club, anche compagni di squadra in nazionale. Insieme hanno condiviso una gioia bellissima: la vittoria dei Mondiali nel 2006. Tra i due c’è una grandissima amicizia, nonostante oggi non si incontrino più nei campi di pallone. È proprio in virtù di quell’amicizia cheha ritenuto necessario “mettere in allerta”su Instagram, soprattutto dopo le voci di gossip che circolano sul suo conto. ““, ha scritto l’ex attaccante di Verona e nazionale all’amico. (Continua dopo la foto…)e Ilary Blasi, parla Alex Nuccetelli: cos’è successo alla coppia...