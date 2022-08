LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Santiago Buitrago beffa la concorrenza sull’Alto del Castillo. Quinto un ottimo Vincenzo Nibali (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Secondo posto a tre secondi per il portoghese Ruben Almeyda (EF Education-EasyPost), terzo il britannico Theo Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers). Quinto un ottimo Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), staccato di 5 secondi. 16:59 VITTORIA PER Santiago Buitrago. Grande attacco del colombiano sullo strappo finale. Il corridore della Bahrein-Victorious scava un leggero gap sugli inseguitori e lo conserva sino al termine. Sua la prima maglia di leader della Vuelta e Burgos 2022. 16:57 Attacco di Santiago Buitrago (Bahrein-Victorious). 16:56 ULTIMO KM. Corsa che si infiamma con l’ultimo passaggio sull’Alto del ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 Secondo posto a tre secondi per il portoghese Ruben Almeyda (EF Education-EasyPost), terzo il britannico Theo Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers).un(Astana Qazaqstan), staccato di 5 secondi. 16:59 VITTORIA PER. Grande attacco del colombiano sullo strappo finale. Il corridore della Bahrein-Victorious scava un leggero gap sugli inseguitori e lo conserva sino al termine. Sua la prima maglia di leader della. 16:57 Attacco di(Bahrein-Victorious). 16:56 ULTIMO KM. Corsa che si infiamma con l’ultimo passaggiodel ...

