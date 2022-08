Gli Stati Uniti hanno ucciso Ayman al Zawahri | capo di al Qaida

juventusfc : Gli Stati Uniti sono stati un grande spettacolo ???? Los Angeles è fantastica! ?? Il behind the scenes dell'ultimo giorno di tour ?? - ItaliaTeam_it : ????????????????! ?? A Strasburgo il Settebello batte gli Stati Uniti e vince la World League! È la prima della storia… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????? Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi si laureano cam… - MRMRSC6 : RT @Geopoliticainfo: ????#Biden conferma la morte di #alZawahiri: 'gli Stati Uniti sono pronti ad uccidere chiunque minaccia la nostra sicure… - AlexaMargaRevo : @whitehouse sul possibile scambio di Alex Saab: faremo di tutto per riportare gli americani negli Stati Uniti ????… -

L'Indro

E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sonocontagiati. Ma siamo ancora qui, e alla ... siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante perzombie'.Già nel 1996Uniti lo ritenevano la minaccia più seria e credibile controobiettivi americani. Come poi dimostrato dagli attacchi alle ambasciate degliUniti in Kenya e Tanzania, ... Su Taiwan e sulla Cina, gli Stati Uniti stanno ignorando la vera lezione dell'Ucraina — L'Indro Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il petrolio dell'Iran, questa volta prendendo di mira sei compagnie che lo trasportano o ne facilitano la vendita. Lo ha annunciato il segretario ...Gli Stati Uniti lo hanno ucciso in un attacco condotto con droni, riferisce il sito Usa 'Politico'. In una dichiarazione ai giornalisti, un alto funzionario dell'amministrazione Usa aveva affermato ch ...