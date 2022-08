Gigi D’Alessio, quanto guadagna il cantante partenopeo: le polemiche sul cachet da urlo dell’ultimo concerto (Di martedì 2 agosto 2022) Gigi D’Alessio è uno degli artisti italiani più popolari nel nostro Paese e all’estero. Va da sé che, più si è popolari, maggiore è il cachet che si riceve per tenere un concerto in una determinata località. Di solito i compensi dei cantanti non vengono mai rivelati, ma è inevitabile che i rumor e le indiscrezioni a volte possano scatenare polemiche a non finire. È quanto accaduto, ad esempio, per il concerto di Gigi D’Alessio a Pratola Serra, in Irpinia, quando si levarono numerose proteste nei confronti del cantante campano per il maxi cachet pagato dagli sponsor per averlo sul palco. A seguire scopriremo quanto Gigi D’Alessio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 agosto 2022)è uno degli artisti italiani più popolari nel nostro Paese e all’estero. Va da sé che, più si è popolari, maggiore è ilche si riceve per tenere unin una determinata località. Di solito i compensi dei cantanti non vengono mai rivelati, ma è inevitabile che i rumor e le indiscrezioni a volte possano scatenarea non finire. Èaccaduto, ad esempio, per ildia Pratola Serra, in Irpinia, quando si levarono numerose proteste nei confronti delcampano per il maxipagato dagli sponsor per averlo sul palco. A seguire scopriremo...

cascipatrizia : Loro incontrano al mare Gallagher, tranquillamente seduto intorno ad un tavolaccio de legno a scofanasse due spaghi… - LuiMa831 : @MichaelGiulian2 Non era Gigi D'Alessio che faceva nevicare ad agosto? ?? - paons9193 : Tutti a prendere di mira Siani, ma non è per niente facile prendersi la responsabilità di essere l'erede artistico… - iKissHueningkai : a questo punto io direi di candidare gigi d'alessio come ending fairy se lo merita dai - benali_o : @MartyRockstar @EmaEmaRock Era una figura retorica,potevo dire Gigi d’Alessio ma poi il fan club mi citava in giudizio… -