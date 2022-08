COME È CAMBIATA LA POESIA IN SINESTESIA CON L’ARTE, grazie a Krishan Chand Sethi (Di martedì 2 agosto 2022) Dal 2011 emozioni nuove con la POESIA pittorica e i grandi Libri da tavolo Alcuni Libri da Tavolo di POESIA pittoricaL’AQUILA – Nuovi concetti di POESIA hanno cambiato totalmente il volto alle sillogi poetiche. Ora le poesie vengono pubblicate anche sui social media con una forte carica di emozioni visive, grazie alle immagini correlate che ci toccano più intensamente. Presentano infatti un doppio effetto, sia nella lettura delle liriche che nella visualizzazione delle immagini. La POESIA su schizzi, fotografie, dipinti e disegni sta cambiando il mondo delle parole. Ora si possono vedere i versi “parlare e commuovere” anche attraverso immagini ed altre arti visive, nell’evoluzione della POESIA che entra in SINESTESIA con L’ARTE: Fotografia ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 agosto 2022) Dal 2011 emozioni nuove con lapittorica e i grandi Libri da tavolo Alcuni Libri da Tavolo dipittoricaL’AQUILA – Nuovi concetti dihanno cambiato totalmente il volto alle sillogi poetiche. Ora le poesie vengono pubblicate anche sui social media con una forte carica di emozioni visive,alle immagini correlate che ci toccano più intensamente. Presentano infatti un doppio effetto, sia nella lettura delle liriche che nella visualizzazione delle immagini. Lasu schizzi, fotografie, dipinti e disegni sta cambiando il mondo delle parole. Ora si possono vedere i versi “parlare e commuovere” anche attraverso immagini ed altre arti visive, nell’evoluzione dellache entra incon: Fotografia ...

