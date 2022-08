CdS – Calciomercato Spezia, ufficiale il ritorno di Kovalenko (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-02 21:52:28 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: LA Spezia – Gradito ritorno in casa Spezia. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club ligure: “Uno dei protagonisti della salvezza delle Aquile della scorsa stagione, ritorna in maglia bianca!!! Un ritorno voluto fortemente da entrambe le parti! Viktor Kovalenko è nuovamente un calciatore aquilotto e arriva dall’Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il nazionale ucraino, classe ‘96, è stato tra i grandi protagonisti della seconda salvezza in Serie A, con 26 presenze, 1 gol e 4 assist, e ha saputo entusiasmare il pubblico aquilotto, mettendo in mostra qualità tecniche e visione di gioco di altissimo livello. Trequartista o ... Leggi su justcalcio (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-02 21:52:28 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: LA– Graditoin casa. Ecco il comunicatopubblicato sul sito del club ligure: “Uno dei protagonisti della salvezza delle Aquile della scorsa stagione, ritorna in maglia bianca!!! Unvoluto fortemente da entrambe le parti! Viktorè nuovamente un calciatore aquilotto e arriva dall’Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il nazionale ucraino, classe ‘96, è stato tra i grandi protagonisti della seconda salvezza in Serie A, con 26 presenze, 1 gol e 4 assist, e ha saputo entusiasmare il pubblico aquilotto, mettendo in mostra qualità tecniche e visione di gioco di altissimo livello. Trequartista o ...

