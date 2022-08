Calciomercato Napoli, dalla Spagna: limati ultimi dettagli per Kepa dal Chelsea (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo i pezzi pregiati persi in uscita, il Calciomercato del Napoli comincia ad accendersi anche per quanto riguarda i giocatori in entrata. Negli ultimi giorni, infatti, si è fatta sempre più insistente la voce di un possibile arrivo del portiere Kepa dal Chelsea, e ora anche dalla Spagna danno l’affare in chiusura. Secondo As, dopo che Napoli e Chelsea hanno definito gli l’accordo con un prestito e parte dell’ingaggio pagato dai partenopei (2 milioni sugli 8 percepiti dall’estremo difensore), mancano solo gli ultimi dettagli da limare tra il club campano e l’entourage del giocatore. Il Napoli piazza, quindi, un importante colpo in questo Calciomercato estivo, che ha ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo i pezzi pregiati persi in uscita, ildelcomincia ad accendersi anche per quanto riguarda i giocatori in entrata. Negligiorni, infatti, si è fatta sempre più insistente la voce di un possibile arrivo del portieredal, e ora anchedanno l’affare in chiusura. Secondo As, dopo chehanno definito gli l’accordo con un prestito e parte dell’ingaggio pagato dai partenopei (2 milioni sugli 8 percepiti dall’estremo difensore), mancano solo glida limare tra il club campano e l’entourage del giocatore. Ilpiazza, quindi, un importante colpo in questoestivo, che ha ...

