(Di martedì 2 agosto 2022) "Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta. Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte. Ps....

Calciomercato.com

Gianluigi: "La Juventus deve essere protagonista"/ "Parma Abbiamo deluso" Stagione da urlo ... ' Monza come Atalanta ', viene chiesto al nuovo arrivato a Monza, checon molta ...Gianluigi: "La Juventus deve essere protagonista"/ "Parma Abbiamo deluso" L'attaccante ... Milinkovic e Saul: tre nomi per rimpiazzare Pogba Sul sogno scudetto Abrahamserenamente, ... Buffon risponde alla 'provocazione' di Fabregas | Altri campionati Italia Dopo la simpatica provocazione di ieri di Cesc Fabregas, neo acquisto del Como (con un futuro da azionista), oggi è arrivata la risposta di Gianluigi Buffon. Il portiere gialloblù ha scritto su Instag ...In un mondo dove tutto cambia velocemente, soprattutto nel calcio, ci rimane un’unica certezza: Gianluigi Buffon, 44 anni, campione del mondo 2006 con la nazionale italiana e portiere dei grandi recor ...