Vacanze d’estate in sicurezza, dieci regole per chi ha il diabete (Di lunedì 1 agosto 2022) L’esperta suggerisce come affrontare trasferte e soggiorni per quanti italiani con diabete stanno per andare in vacanza MILANO – Oltre alla fatica di fare i bagagli e organizzare gli spostamenti più o meno lunghi, la vacanza può essere motivo di preoccupazioni per chi ha il diabete, a causa delle modifiche nello stile di vita che riguardano fusi orari, alimentazione e vita sociale. “In estate si moltiplicano le tentazioni a tavola, in palestra, nelle relazioni sociali e si aggiungono anche molte variabili legate agli spostamenti che complicano il controllo della glicemia e dell’insulina. Invito sempre i miei pazienti a prendersi una “pausa consapevole” almeno una volta all’anno, nel rispetto però di alcune semplici regole. Per fortuna l’evoluzione tecnologica – rassicura Francesca PANCANI, Dirigente Medico UOC di Diabetologia Ospedale ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 1 agosto 2022) L’esperta suggerisce come affrontare trasferte e soggiorni per quanti italiani constanno per andare in vacanza MILANO – Oltre alla fatica di fare i bagagli e organizzare gli spostamenti più o meno lunghi, la vacanza può essere motivo di preoccupazioni per chi ha il, a causa delle modifiche nello stile di vita che riguardano fusi orari, alimentazione e vita sociale. “In estate si moltiplicano le tentazioni a tavola, in palestra, nelle relazioni sociali e si aggiungono anche molte variabili legate agli spostamenti che complicano il controllo della glicemia e dell’insulina. Invito sempre i miei pazienti a prendersi una “pausa consapevole” almeno una volta all’anno, nel rispetto però di alcune semplici. Per fortuna l’evoluzione tecnologica – rassicura Francesca PANCANI, Dirigente Medico UOC di Diabetologia Ospedale ...

Lopinionista : Vacanze d'estate in sicurezza, dieci regole per chi ha il diabete - __AleLu__ : GM e buon Meme Monday! ?? Tempo d'estate e di vacanze! E voi dove andrete? Mare o montagna? @hardrockcrypto… - Federnotai1 : Finalmente le tanto agognate ferie d’Agosto sono alle porte! #Federnotai augura a tutti i notai d’Italia (e non sol… - AGR_web : Vacanze a Cortina....anche i cani facilmente in alta quota con seggiovie e funive In inverno ma soprattutto d’estat… - lucillaincorvat : RT @BorghiPiuBelli: Auguriamo a tutti gli #amici dei #borghi delle splendide #vacanze...ancor più se per trascorrerle avete scelto uno dei… -

Attenzione alla tristezza estiva: i consigli per prendersi cura di sé in estate ...più tempo in famiglia o in coppia (e siete in crisi) L'estate è ... Conviene giocare d'anticipo e iniziare a chiedersi con quale ...a chiedersi con quale atteggiamento ci stiamo avvicinando alle vacanze ... Elisabetta Gregoraci irresistibile in rosso: il primo red carpet con Nathan Falco ...e affetti sono le parole chiave per godersi al meglio le vacanze, ... infatti, ha condiviso molti momenti felici di questa estate, ... Una famiglia allargata che va d'accordo e vive momenti intensi di ... retail&food ...più tempo in famiglia o in coppia (e siete in crisi) L'è ... Conviene giocare'anticipo e iniziare a chiedersi con quale ...a chiedersi con quale atteggiamento ci stiamo avvicinando alle......e affetti sono le parole chiave per godersi al meglio le, ... infatti, ha condiviso molti momenti felici di questa, ... Una famiglia allargata che va'accordo e vive momenti intensi di ... Buone vacanze da retail&food