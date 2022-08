Uomini e Donne, Natalia Paragoni in lacrime: "Mi sento inutile" (Di lunedì 1 agosto 2022) L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora affermata influencer Natalia Paragoni attraverso una diretta Instagram ha parlato delle sue difficoltà nell'affrontare il suo lavoro in questa particolare stagione. Natalia ha raccontato in lacrime di sentirsi inutile svelandone il motivo. Come accade per altri personaggi della televisione o influencer, Uomini e Donne si è rivelato un buon trampolino di lancio. Natalia Paragoni è stata un ex corteggiatrice dello storico dating show della Mediaset condotto da Maria De Filippi dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Andrea Zelletta. E' anche stata ospite del Grande Fratello Vip nel 2020 quando il suo fidanzato partecipava come concorrente. La coppia ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 1 agosto 2022) L'ex corteggiatrice di, ora affermata influencerattraverso una diretta Instagram ha parlato delle sue difficoltà nell'affrontare il suo lavoro in questa particolare stagione.ha raccontato indi sentirsisvelandone il motivo. Come accade per altri personaggi della televisione o influencer,si è rivelato un buon trampolino di lancio.è stata un ex corteggiatrice dello storico dating show della Mediaset condotto da Maria De Filippi dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Andrea Zelletta. E' anche stata ospite del Grande Fratello Vip nel 2020 quando il suo fidanzato partecipava come concorrente. La coppia ha ...

