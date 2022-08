Sparatoria in centro, almeno un morto: aggressore in fuga (Di lunedì 1 agosto 2022) Sparatoria a Pescara in centro, in un bar all'angolo tra via Ravasco e la Strada Parco. Sono intervenuti polizia e carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, oltre ai sanitari del 118 con tre ambulanze. Come riporta... Leggi su today (Di lunedì 1 agosto 2022)a Pescara in, in un bar all'angolo tra via Ravasco e la Strada Parco. Sono intervenuti polizia e carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, oltre ai sanitari del 118 con tre ambulanze. Come riporta...

ilpost : C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita - SkyTG24 : Sparatoria in centro a Pescara: un morto e un ferito grave - MMMfutura : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita - bizcommunityit : Sparatoria in centro a Pescara, un morto e un ferito grave. Fuggito l'aggressore - NoiNotizie : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita -