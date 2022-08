Sampdoria, cessione in vista: le cifre (Di lunedì 1 agosto 2022) Era nell’aria da diversi giorni e ora si sta andando verso l’offerta definitiva. A meno di incredibili ribaltoni, la Sampdoria dovrebbe cedere al corteggiamento del Brentford per Mikkel Damsgaard. La terza offerta presentata alla dirigenza blucerchiata sembrerebbe essere quella giusta. Così mister Giampaolo perderebbe uno dei suoi gioielli più pregiati. Nonostante la scorsa stagione sia stata azzoppata da un infortunio, il danese si è sempre distinto con la Sampdoria. L’interesse del Brentford infatti non è sceso. FOTO: Getty – Sampdoria-Damsgaard-Bentford La squadra inglese è pronta per portare il classe 2000 a Londra per giocarsi le sue carte in Premier League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Brentford avrebbe presentato un’offerta da circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Sempre secondo Di Marzio, la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) Era nell’aria da diversi giorni e ora si sta andando verso l’offerta definitiva. A meno di incredibili ribaltoni, ladovrebbe cedere al corteggiamento del Brentford per Mikkel Damsgaard. La terza offerta presentata alla dirigenza blucerchiata sembrerebbe essere quella giusta. Così mister Giampaolo perderebbe uno dei suoi gioielli più pregiati. Nonostante la scorsa stagione sia stata azzoppata da un infortunio, il danese si è sempre distinto con la. L’interesse del Brentford infatti non è sceso. FOTO: Getty –-Damsgaard-Bentford La squadra inglese è pronta per portare il classe 2000 a Londra per giocarsi le sue carte in Premier League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Brentford avrebbe presentato un’offerta da circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Sempre secondo Di Marzio, la ...

