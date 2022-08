Quando Cassano fermò l'allenamento del Real: "Ho perso l'orecchino da 100.000 euro. La reazione di Capello" (Di lunedì 1 agosto 2022) In uno degli eventi della Bobo TV, Antonio Cassano, ha rivelato un retroscena divertente della sua esperienza a Madrid con il Real. L'ex fantasista barese infatti, ha raccontato di Quando fermò... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 1 agosto 2022) In uno degli eventi della Bobo TV, Antonio, ha rivelato un retroscena divertente della sua esperienza a Madrid con il. L'ex fantasista barese infatti, ha raccontato di...

