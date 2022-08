Puntura di zecca, quali rischi e cosa fare per difendersi (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Una passeggiata tra boschi e colline, in zone montuose al di sotto dei 1.500 metri ma anche in parchi pubblici in città come Roma: basta poco per essere punti da una zecca. Il morso di questo parassita, che si nutre del sangue di uomini e animali, di per sé non è un problema ma è pericoloso perché può veicolare altre malattie batteriche (come la Borrelia, o Malattia di Lyme, dal batterio Borrelia burgdorferi) o virali (come la Tbe, encefalite da zecca). Proprio per questo motivo, dopo un'escursione in mezzo ai prati, nelle zone endemiche, è importante riconoscere subito la presenza di zecche, esaminando bene soprattutto il corpo dei bambini e, nel caso, toglierla nel modo giusto - perché non rimanga nessuna parte all'interno - e mantenere alta l'attenzione se, nelle settimane successive, compaiono dei sintomi che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Una passeggiata tra boschi e colline, in zone montuose al di sotto dei 1.500 metri ma anche in parchi pubblici in città come Roma: basta poco per essere punti da una. Il morso di questo parassita, che si nutre del sangue di uomini e animali, di per sé non è un problema ma è pericoloso perché può veicolare altre malattie batteriche (come la Borrelia, o Malattia di Lyme, dal batterio Borrelia burgdorferi) o virali (come la Tbe, encefalite da). Proprio per questo motivo, dopo un'escursione in mezzo ai prati, nelle zone endemiche, è importante riconoscere subito la presenza di zecche, esaminando bene soprattutto il corpo dei bambini e, nel caso, toglierla nel modo giusto - perché non rimanga nessuna parte all'interno - e mantenere alta l'attenzione se, nelle settimane successive, compaiono dei sintomi che ...

LocalPage3 : Puntura di zecca, quali rischi e cosa fare per difendersi - italiaserait : Puntura di zecca, quali rischi e cosa fare per difendersi - ROSACANINACLUB : Cosa fare in caso di puntura di zecca nel cane | - MZorzy : @LaVedovaNera5 c è scritto nel sito dove hai preso la foto ???????? -