Programma Gol: a che punto siamo? (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Programma Gol, ossia la Garanzia di occupabilità dei lavoratori, è sicuramente una delle nuove misure introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è già nella fase di operatività. Dopo le linee guida date dal Governo, infatti, sono le singole Regioni a declinare territorialmente la misura. Ad oggi, Toscana, Lazio, Liguria ed Emilia Romagna si aggiungono a Lombardia, Veneto e Umbria nel gruppo delle regioni pronte a pubblicare i primi avvisi. Di tutte le potenzialità e le misure di questa misura parla L’incentivo del lunedì di questa settimana, a cura di Time Vision. Programma Gol: focus regioni Nel dettaglio, come detto, molte Regioni hanno avviato la macchina attuativa del Programma Gol. Qualche esempio? Puglia: A partire dal 15 luglio 2022 è iniziata la presa in carico dei beneficiari da parte dei centri per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) IlGol, ossia la Garanzia di occupabilità dei lavoratori, è sicuramente una delle nuove misure introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è già nella fase di operatività. Dopo le linee guida date dal Governo, infatti, sono le singole Regioni a declinare territorialmente la misura. Ad oggi, Toscana, Lazio, Liguria ed Emilia Romagna si aggiungono a Lombardia, Veneto e Umbria nel gruppo delle regioni pronte a pubblicare i primi avvisi. Di tutte le potenzialità e le misure di questa misura parla L’incentivo del lunedì di questa settimana, a cura di Time Vision.Gol: focus regioni Nel dettaglio, come detto, molte Regioni hanno avviato la macchina attuativa delGol. Qualche esempio? Puglia: A partire dal 15 luglio 2022 è iniziata la presa in carico dei beneficiari da parte dei centri per ...

