Patty Pravo, chi era il primo marito Gordon Faggetter: “Matrimonio inesistente” (Di lunedì 1 agosto 2022) Patty Pravo, nata a Venezia il 9 aprile del 1948, sotto il segno dell’Ariete, ha avuto ben cinque mariti. Non solo: in passato ha svelato di aver fatto parte di una relazione trigama e di preferire gli uomini stranieri e più giovani a quelli italiani e suoi coetanei primo tra tutti, bisogna sicuramente ricordare l’ex batterista del gruppo inglese Cyan Three, Gordon Angus Faggetter, nato nel 1948 e morto a 72 anni nella sua casa di Roma. I 5 mariti di Patty Pravo Il primo marito di Patty Pravo è Gordon Faggetter, sposato nel 1968 e morto nel 2020: l’uomo è stato il batterista del gruppo inglese Cyan Three. Il primo marito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022), nata a Venezia il 9 aprile del 1948, sotto il segno dell’Ariete, ha avuto ben cinque mariti. Non solo: in passato ha svelato di aver fatto parte di una relazione trigama e di preferire gli uomini stranieri e più giovani a quelli italiani e suoi coetaneitra tutti, bisogna sicuramente ricordare l’ex batterista del gruppo inglese Cyan Three,Angus, nato nel 1948 e morto a 72 anni nella sua casa di Roma. I 5 mariti diIldi, sposato nel 1968 e morto nel 2020: l’uomo è stato il batterista del gruppo inglese Cyan Three. Il...

