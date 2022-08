Messe show o in mare, davvero chi partecipa alle celebrazioni vuole questo? (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha scandalizzato non poco la messa celebrata nel mare di Crotone da don Mattia Bernasconi, viceparroco di San Luigi Gonzaga in Milano. Una vera e propria profanazione della celebrazione eucaristica con il prete, il ministrante e i giovani fedeli in costume da bagno nel mare e sulla riva e un materassino gonfiabile usato come mensa sulla quale consacrare il pane e il vino. Non c’è giustificazione possibile per un episodio a dir poco vergognoso che ha offeso la sensibilità sia dei credenti che dei non credenti, offrendo un’immagine deprecabile di come una parrocchia italiana vive la liturgia. Puntuale è arrivata la nota dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, fatta propria da quella di Milano. Immediate anche le scuse di don Mattia, indagato dal pm di Crotone per offesa a una confessione religiosa. Al netto di tutto ciò, l’evento può essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha scandalizzato non poco la messa celebrata neldi Crotone da don Mattia Bernasconi, viceparroco di San Luigi Gonzaga in Milano. Una vera e propria profanazione della celebrazione eucaristica con il prete, il ministrante e i giovani fedeli in costume da bagno nele sulla riva e un materassino gonfiabile usato come mensa sulla quale consacrare il pane e il vino. Non c’è giustificazione possibile per un episodio a dir poco vergognoso che ha offeso la sensibilità sia dei credenti che dei non credenti, offrendo un’immagine deprecabile di come una parrocchia italiana vive la liturgia. Puntuale è arrivata la nota dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, fatta propria da quella di Milano. Immediate anche le scuse di don Mattia, indagato dal pm di Crotone per offesa a una confessione religiosa. Al netto di tutto ciò, l’evento può essere ...

