Katia Follesa e l'amore per il marito Angelo Pisani: "Ero una sua fan" (Di lunedì 1 agosto 2022) Katia Follesa ed Angelo Pisani sono una solidissima coppia e che abbiamo ritrovato in tour insieme con lo spettacolo "Finché Social Non Ci Separi". Dalla loro unione è arrivata nel 2010 la figlia Agata, che vediamo sui social nelle pagine di entrambi i genitori, oltre ad essere protagonista con i due comici della serie Social Family. La loro storia inizia quando nel 1999 sia Katia che Angelo muovono i primi passi a Zelig entrambi esibendosi in coppia: Pisani con Marco Silvestri dava vita ai Pali e Dispari interpretando Nucleo e Capsula che raccontavano la vita metropolitana in mise da rapper, mentre la 46enne era in compagnia di Valeria Graci. Il duo Katia e Valeria ha lanciato sul palco dello storico locale meneghino personaggi come le finaliste di ...

