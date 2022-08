«Ho visto una delle sorelle provare a salvare l’altra», il racconto del testimone prima della tragedia di Riccione (Di lunedì 1 agosto 2022) È un testimone di 32 anni a confermare la versione raccontata agli inquirenti secondo cui una delle due sorelle avrebbe tentato di salvare l’altra, poco prima che Giulia e Alessia Pisano venissero travolte dal treno nella stazione di Riccone. Il 32enne Stefano sostiene di aver assistito a tutta la scena, ritrovatosi lì la mattina di domenica 31 luglio, come spesso gli accade nei weekend. «Ho visto una ragazza seduta sui binari – ha raccontato – e l’altra che ha cercato di tirarla via». La sua versione allontana l’ipotesi del suicidio, nei primi momenti dell’indagine tenuta in considerazione, e conferma quelle riportate da altre persone presenti al momento della tragedia. Quella seduta sui binari indossava «un vestito ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) È undi 32 anni a confermare la versione raccontata agli inquirenti secondo cui unadueavrebbe tentato di, pocoche Giulia e Alessia Pisano venissero travolte dal treno nella stazione di Riccone. Il 32enne Stefano sostiene di aver assistito a tutta la scena, ritrovatosi lì la mattina di domenica 31 luglio, come spesso gli accade nei weekend. «Houna ragazza seduta sui binari – ha raccontato – eche ha cercato di tirarla via». La sua versione allontana l’ipotesi del suicidio, nei primi momenti dell’indagine tenuta in considerazione, e conferma quelle riportate da altre persone presenti al momento. Quella seduta sui binari indossava «un vestito ...

