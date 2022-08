Fabregas ufficiale al Como | accoglienza trionfale dei tifosi

GoalItalia : ?? UFFICIALE?? È tutto vero, l'impossibile diventa possibile: Cesc #Fabregas è un nuovo giocatore del @Como_1907, in… - DiMarzio : .@cesc4official al #Como è ufficiale: depositato il contratto del centrocampista spagnolo #calciomercato #SerieB - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: L'attesa è finita. Como show: Cesc Fabregas veste la maglia biancoblù - infoitsport : Calciomercato, ora è ufficiale: Fabregas sbarca in Italia - infoitsport : Como, è ufficiale l'arrivo di Fabregas! I motivi della scelta -

, ex Barcellona , Arsenal e Monaco , ha siglato il suo nuovo contratto biennale, e indosserà la maglia numero 4. Alle 15 la presentazione alla ...Cescè arrivato a Como per la firma del contratto con i lombardi: il contratto è già stato depositato Cescè un nuovo calciatore del Como. Il centrocampista ex Barcellona e Chelsea è arrivato in città, tra l'entusiasmo dei tifosi presenti. In questi istanti è stato depositato il contratto dello ...Da qui, in futuro, potrebbe partire una nuova avventura da allenatore e per questo il giocatore è voluto venire in Italia per studiare tattiche e movimenti. Fabregas al Como, è tutto vero. Adesso anch ...Como, 1 agosto 2022 - Il grande affare del Como è ufficiale: Cesc Fabregas è un nuovo calciatore biancoblù. La società ha depositato il contratto in Lega e nel pomeriggio presenterà all'hotel Hilton ...