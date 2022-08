Eventi Roma – Partono a Torvaianica, tra mostre, proiezioni e sport, i festeggiamenti per il centenario di Ugo Tognazzi (Di lunedì 1 agosto 2022) Un intero mese di festeggiamenti che il Comune di Pomezia organizza in suo onore a Torvaianica, territorio a cui Ugo era tanto legato, in collaborazione con tutti i suoi figli, Ricky, Gianmarco, Thomas e Maria Sole, e con Stefania Bettoja, Laura Delli Colli e Simona Izzo. La manifestazione, che ha il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio X, delle Città di Velletri e di Cremona e il contributo della Regione Lazio, rientra nel calendario del centenario 100% Ugo Tognazzi, che prevede Eventi diffusi, in corso e in arrivo in tutta la nostra penisola, in gemellaggio con i Comuni di Pomezia, Velletri e Cremona, tutti luoghi all’attore particolarmente cari. “E’ un grande piacere ospitare l’omaggio al grande mattatore della commedia italiana, un appuntamento fisso della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) Un intero mese diche il Comune di Pomezia organizza in suo onore a, territorio a cui Ugo era tanto legato, in collaborazione con tutti i suoi figli, Ricky, Gianmarco, Thomas e Maria Sole, e con Stefania Bettoja, Laura Delli Colli e Simona Izzo. La manifestazione, che ha il patrocinio di Città Metropolitana diCapitale, Municipio X, delle Città di Velletri e di Cremona e il contributo della Regione Lazio, rientra nel calendario del100% Ugo, che prevedediffusi, in corso e in arrivo in tutta la nostra penisola, in gemellaggio con i Comuni di Pomezia, Velletri e Cremona, tutti luoghi all’attore particolarmente cari. “E’ un grande piacere ospitare l’omaggio al grande mattatore della commedia italiana, un appuntamento fisso della ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #eventi -Colosseo Quadrato dell' Eur ??#26luglio ?dalle 21:00 ??Cerimonia di presentazione di… - italiaserait : Eventi Roma – Partono a Torvaianica, tra mostre, proiezioni e sport, i festeggiamenti per il centenario di Ugo Tog… - Turismoromaweb : @BenHarper torna sul palco della Cavea dell’@AuditoriumPdM, accompagnato dai The Innocent Criminals, nell’ambito d… - BPasquina : Il sito culture roma su #EstateRomana2022 non funziona la ricerca eventi x giorno ovviamente nessuno lo sistema, siamo in Italia, è normale - LazioEventi : Dal 2 al 7 agosto 2022 presso il Piazzale dei Caduti della Montagnola e la Biblioteca Arcipelago Auditorium di Roma… -