LaVeritaWeb : La Borsa di Madrid è una delle migliori in Europa, con perdite sotto la media: pesa la decisione del governo di tra… - 24ORERadiocor : Borsa: l'Europa frena nel finale, a Milano (+0,1%) balza Generali prima dei conti - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - zazoomblog : Borsa. Europa cauta nel finale Milano lima rialzo a +04% - #Borsa. #Europa #cauta #finale #Milano - fisco24_info : Borsa: Europa chiude in calo, Parigi -0,18%: Francoforte -0,04%, Londra -0,12% - fisco24_info : Borsa. Europa cauta nel finale, Milano lima rialzo a +0,4%: Spread scende a 210 punti, gas sfiora i 201 euro -

Exor ( - 3,7%) paga addio a Piazza Affari. Gas oltre 200 euro . Il rallentamento della manifattura e il tonfo del petrolio, in scia ai dubbi sulla tenuta della domanda globale di energia, suggeriscono ...... che per la prima parte di seduta era stata in corsa solitaria, si allinea alla cautela che regna ine termina sulla linea di parità. Senza direzione intanto l' S&P - 500 sullaa stelle ...(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, la prima del mese di agosto. Anche la borsa di Milano, che per la prima parte di seduta era stata in corsa ...Le Borse europee chiudono in flessione. Parigi segna un -0,18% con il Cac 40 a 6.436 punti. Francoforte è piatta con un -0,04% e il Dax a 13.478 punti. Londra registra un -0,12% a 7.414 punti. (ANSA).