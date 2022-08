Auto | a luglio mercato si stabilizza | immatricolate 109 580 vetture -0 | 85%%

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. - (Adnkronos) - Dopo mesi di crolli pesantissimi, grazie anche all'effetto degli incentivi sembrarsi ilmobilistico italiano: i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mostrano che a2022 sono state109.580, lo 0,85% in meno delle 110.514 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente. Dall'inizio dell'anno tuttavia ilha perso oltre 200 mila, infatti il totale dei primi 7 mesi vede 793.856 immatricolazioni, il 20,26% in meno dello stesso periodo del 2021, con 995.605registrate. Positivo ildell'usato - anche per via della carenza di prodotto nuovo: a ...