Alla faccia delle emergenze: si parla solo di Calenda (Di lunedì 1 agosto 2022) Zuppa di Porro 1° agosto 2022. 00:00 Ho scoperto chi mi telefona durante le dirette: è una certa Claudia, che mi vuole vendere un nuovo gestore elettrico. E quando le dico che non l'ho autorizzata a chiamarmi, indovinate che mi risponde? "Fate tutti così" e poi riattacca… 01:00 Psicodramma a sinistra. Intervistato dAlla Meli sul Corsera, Calenda frena sull'alleanza col Pd. Cappellini scrive, però, che oggi si vede con Letta… 06:38 Parola ai commensali. 06:58 Candidature, Renzi e tassa di successione: la domenica nera di Letta. 08:18 Il Terzo polo? Se corresse a parte, per Folli, potrebbe fare male Alla sinistra nei collegi e a destra nel proporzionale. 10:53 Parola ai commensali. 11:15 Quelli che tifano larghe intese (a sinistra). 12:15 La corsa al seggio che sta dilaniando la sinistra. I possibili esclusi. 14:30 Candidature, le ...

