Tanto rumore per nulla: Calenda si rifugia nel Pd. Alleanza già pronta (Di domenica 31 luglio 2022) Carlo Calenda vola alto. «La vittoria della destra non è scontata - spiega - e per questo motivo dobbiamo fare la scelta più funzionale all'obiettivo». Il ché, al di là della «suspance» sulla decisione finale che sarà resa nota solo domani, di fatto avvicina irrimediabilmente il leader di Azione all'Alleanza con il Pd. Tuttavia, al di là dei sogni di rimonta nei confronti del centrodestra, c'è un altro dato che spiegherebbe l'improvvisa sterzata dell'ex candidato sindaco di Roma. Ed è la percentuale assegnata al tandem Azione/+Europa dall'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della sera. Un misero 3,6%. Due decimi in meno di un mese fa. E, soprattutto, appena sei decimi in più della soglia del 3% che, nelle regole del Rosatellum, è la linea di demarcazione tra la vita e la morte per i partiti che si presentano da soli.

