Spaleltti su Napoli-Mallorca | ' ' Abbiamo avuto difficoltà nel gestire la palla Kim? Molto bene' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 31 luglio 2022) Spalletti: '', ha fatto vedere fisicità e bravura con i piedi, è uno reattivo, muscolare, tecnico'' Luciano Spalletti, al termine della gara pareggiata 1-1 col Maiorca, ha commentato la prova dei suoi nella diretta prodotta dal. Queste le sue parole: "Com'è andata? Un po', per un altro po' insomma.dellenella, viaggiava lentamente e loro erano piazzati.-afferma Spalletti come riporta Tutto.Net- Poi se si gioca con due moduli diversi se non sei aggressivo sei nella via di mezzo e non recuperi mai. Nella seconda parte dovevamo fare meglio. Gara fisica? E' così, chi viene crea queste ...