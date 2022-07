Juve sconfitta nell'ultimo test del tour in Usa, 2-0 per il Real (Di domenica 31 luglio 2022) NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Primo stop per la Juventus nel tour americano. A Pasedana, davanti a oltre 92 mila spettatori del Rose Bowl, vince il Real Madid. I campioni d'Europa di Carlo Ancelotti si impongono per 2-0 grazie alle rete di Benezma (rigore) e Asensio. Tra i bianconeri debutto stagionale di Vlahovic, che gioca al centro del tridente con Di Maria e Kean esterni. Gli assenti sono Szczesny e McKennie.Dopo solo un minuto il Real è già in gol, con Benzema, ma c'è la bandierina alzata dell'assistente dell'arbitro.Al 12'Bonucci colpisce la traversa su calcio di punizione, un minuto dopo Vlahovic ha, in area madrilena, il pallone buono per battere Courtois, ma non trova il tempo giusto.Al 19? passa il Real: accelerazione di Vinicius, Danilo lo tocca in area e l'arbitro Radchuk assegna il rigore; ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Primo stop per lantus nelamericano. A Pasedana, davanti a oltre 92 mila spettatori del Rose Bowl, vince ilMadid. I campioni d'Europa di Carlo Ancelotti si impongono per 2-0 grazie alle rete di Benezma (rigore) e Asensio. Tra i bianconeri debutto stagionale di Vlahovic, che gioca al centro del tridente con Di Maria e Kean esterni. Gli assenti sono Szczesny e McKennie.Dopo solo un minuto ilè già in gol, con Benzema, ma c'è la bandierina alzata dell'assistente dell'arbitro.Al 12'Bonucci colpisce la traversa su calcio di punizione, un minuto dopo Vlahovic ha, in area madrilena, il pallone buono per battere Courtois, ma non trova il tempo giusto.Al 19? passa il: accelerazione di Vinicius, Danilo lo tocca in area e l'arbitro Radchuk assegna il rigore; ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Juve sconfitta nell’ultimo test del tour in Usa, 2-0 per il Real - - Italpress : Juve sconfitta nell’ultimo test del tour in Usa, 2-0 per il Real - simolipa02 : @DucNuccio @Skysurfer72 Eh tifare una grande squadra da anche queste opportunità di vederla anche dall'altra parte… - sportli26181512 : La Juve si arrende ai campioni d’Europa: 2-0 per il Real Madrid: I bianconeri chiudono la tournée americana con la… - junews24com : Allegri dopo la sconfitta: «Real più forte d’Europa ma noi avremmo potuto…» -