(Di domenica 31 luglio 2022) TORINO - Rebus. Lacerca di trovare la soluzione migliore per completare un reparto che necessita di essere integrato numericamente per poter dare l'assalto agli obiettivi stagionali. L'...

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Juve, saliscendi in attacco: anche #Mertens tra le soluzioni: L’intransigenza dell’Atletico Madrid ad aprire la tratt… - sportli26181512 : #Juve, saliscendi in attacco: anche #Mertens tra le soluzioni: L’intransigenza dell’Atletico Madrid ad aprire la tr… -

La Stampa

TORINO - Rebus attacco. Lacerca di trovare la soluzione migliore per completare un reparto che necessita di essere integrato numericamente per poter dare l'assalto agli obiettivi stagionali. L'arrivo, pur fondamentale, di ......di giovane calciatore che dalla Serie B (il Pescara) finì dritto al Psg perché il Napoli e la... complesso, pieno di, piccole gioie cui fanno seguito cocenti delusioni. È la vita, ... Pogba infortunio al ginocchio: a rischio il mondiale L’intransigenza dell’Atletico Madrid ad aprire la trattativa sul prestito di Morata spinge il club bianconero a valutare altre piste per completare il reparto offensivo ...