F1 GP Ungheria 2022 | Hamilton | “Fantastico arrivare così alla pausa”

(Di domenica 31 luglio 2022) “Ho sofferto parecchio nella prima parte di gara, ma sono riuscito a sentirmi a mio agio piano piano. Non avevo il ritmo degli altri, ma non abbiamo mai mollato. Andiamo a podio con due macchine in due gare consecutive, èin questo modo. Speriamo di crescere ulteriormente per lottare con chi ci sta davanti. Quando fa più freddo la nostra macchina funziona meglio, speravo potesse pioverefine. Durante laestiva mi allenerò e cercherò di recuperare la concentrazione”. Lo ha detto Lewis, pilota della Mercedes, dopo il secondo posto nel Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

Incredibile vittoria di Max Verstappen, partito dalla decima posizione sull'Hungaroring e che grazie a una strategia perfetta della Red Bull sulle gomme ha conquistato il Gran Premio d'di Formula 1. Proprio le gomme hanno tradito la Ferrari di Charles Leclerc: quando era in testa, dopo un bel duello e un grandissimo sorpasso ai danni di George Russell, partito in pole con ...La vittoria del Gran Premio d', che si corre sul circuito dell'Hungaroring, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1, viene vinto da Super Max Verstappen, che partito decimo compie una vera e propria impresa al ...Così Lewis Hamilton, secondo nel Gp d'Ungheria con la Mercedes, commenta a caldo la sua gara. "Questo podio è un bel segnale, speriamo di poter crescere ulteriormente nella seconda parte della ...Ecco come cambia la classifica dopo la gara in Ungheria: Verstappen, da decimo a primo, fa una rimonta alla Mansell e allunga in cassifica. Crolla Leclerc, cassifica desolante per i ferraristi.