Elezioni e non solo: assemblea dei M5S pugliesi Riorganizzazione territoriale del movimento (Di domenica 31 luglio 2022) Di Agostino Convertino: È in corso nel palazzetto dello sport di Noicattaro la Riunione Regionale del movimento 5 Stelle Puglia. Alla presenza dei massimi dirigenti pugliesi, I lavori sono stati aperti ufficialmente dal senatore tarantino Mario Turco. Tra le prime risultanze dell’incontro, che gli iscritti possono seguire anche in chat, spicca la Riorganizzazione territoriale – su scala comunale – di amministratori locali ed iscritti. Si riparte dai “gruppi territoriali”, saranno composti da 30 persone e guidati da un coordinatore cittadino, che saranno sottoposti al vaglio della dirigenza nazionale del movimento. Mentre sono in corso gli interventi degli iscritti, è previsto un intervento audio-video del leader Giuseppe Conte. L'articolo Elezioni e non solo: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 31 luglio 2022) Di Agostino Convertino: È in corso nel palazzetto dello sport di Noicattaro la Riunione Regionale del5 Stelle Puglia. Alla presenza dei massimi dirigenti, I lavori sono stati aperti ufficialmente dal senatore tarantino Mario Turco. Tra le prime risultanze dell’incontro, che gli iscritti possono seguire anche in chat, spicca la– su scala comunale – di amministratori locali ed iscritti. Si riparte dai “gruppi territoriali”, saranno composti da 30 persone e guidati da un coordinatore cittadino, che saranno sottoposti al vaglio della dirigenza nazionale del. Mentre sono in corso gli interventi degli iscritti, è previsto un intervento audio-video del leader Giuseppe Conte. L'articoloe non: ...

Mov5Stelle : La regola non cambia: alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto du… - gparagone : Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo schema democratico, ve la ritroverete FUORI dal Palazzo. E sar… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra gettano fango, la Lega non molla su temi concreti: nel prossimo Decreto, a dimostrazione che elez… - APOCALYPTOIV : @M_Landieri @alanfriedmanit Non so se la tua cecità è più criminale o demenziale. SUPPORTI UN REGIME DICHIARATAMEN… - RiccardoFerraz6 : RT @PossibileIt: Quella della partecipazione alle #elezioni è una questione di #democrazia che non può essere ignorata. La #firmadigitale n… -