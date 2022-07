Elezioni 2022, Conte online con i campani: «Voto a M5S meglio che a Meloni e Pd, eroi i non ricandidati» (Di domenica 31 luglio 2022) I non ricandidati? Sono eroi. Parola dell'ex premier, avvocato e leader del Movimento 5 Stelle che, nel suo intervento con i 1600 iscritti campani all'incontro, non ha risparmiato accuse agli... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 luglio 2022) I non? Sono. Parola dell'ex premier, avvocato e leader del Movimento 5 Stelle che, nel suo intervento con i 1600 iscrittiall'incontro, non ha risparmiato accuse agli...

Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - bendellavedova : Anche per smentire alcune ipotesi stampa, pure di oggi: @Piu_Europa ha stretto patto federativo con @Azione_it a ge… - Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - disinformate_it : 'Elezioni, Conte: 'Dobbiamo difendere la Costituzione e la centralità del Parlamento. Nostro assetto è a rischio' -… - corrooch : RT @repubblica: Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi https://t.… -