Calciomercato Juventus | Dybala dice tutto | ecco perché è finita

Paulo Dybala ha chiarito una volta per tutti il motivo che lo ha portato via dalla Juventus; dichiarazioni spiazzanti. Dopo essersi svincolato dalla Juventus ed essere stato accostato, per diversi mesi, all'Inter senza però chiudere il discorso, Paulo Dybala è diventato un nuovo giocatore della Roma. Il talento argentino alla corte di Mourinho potrebbe essere un binomio perfette per far crescere, ulteriormente, una squadra che nella scorsa stagione ha vinto la Conference League. E' stata, senza dubbio, una trattativa spiazzante e le domande sul perché i bianconeri si fossero lasciati scappare un talento del genere sono state tante. LaPresseTra una serie di ipotesi è arrivata, finalmente, la versione di Dybala; nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma, ...

