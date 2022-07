“Belotti non andrà al Toronto. Non tutti sono Insigne e Bernardeschi pronti a pensionarsi per il milione in più” (Di domenica 31 luglio 2022) Su Il Giornale, Riccardo Signori si chiede dove andrà Belotti, che ancora non ha una squadra, a nemmeno 15 giorni dall’inizio del campionato. Per lui ci sono tre opportunità possibili: Valencia, Roma o Toronto. Ma Signori si augura che la scelta non ricada sul Canada. “Con quella faccia un po’ così, dove se ne andrà il Gallo? Non certo a Genova. Non fa per lui. E forse nemmeno a Toronto dove gli offrono 10 milioni, ma dimentichi il calcio che ti ha fatto innamorare. Non tutti sono Insigne e Bernardeschi pronti a pensionarsi per il milione in più. Domani potrebbe smentirci ma oggi sembra di vederlo il «gallo», ovvero Andrea Belotti, con la faccia da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) Su Il Giornale, Riccardo Signori si chiede dove, che ancora non ha una squadra, a nemmeno 15 giorni dall’inizio del campionato. Per lui citre opportunità possibili: Valencia, Roma o. Ma Signori si augura che la scelta non ricada sul Canada. “Con quella faccia un po’ così, dove se neil Gallo? Non certo a Genova. Non fa per lui. E forse nemmeno adove gli offrono 10 milioni, ma dimentichi il calcio che ti ha fatto innamorare. Nonper ilin più. Domani potrebbe smentirci ma oggi sembra di vederlo il «gallo», ovvero Andrea, con la faccia da ...

